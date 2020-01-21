سقط عليه سلك كهربائي.. مصرع مزارع أثناء ري أرضه الزراعية بسوهاج

استقبل مستشفي أخميم المركزي بسوهاج، مزارعا جثة هامدة إثر سقوط سلك كهربائي مار فوق أرضه الزراعية اثناء قيامه بعملية الري.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي أخميم المركزي، بوصول "علي.م.ا.ث"50 عاما مزارع ويقيم بناحية الأحايوه شرق دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء صعق كهربائي.





وبسؤال شقيقه "سيد.م.أ" 41 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقه بري أرضه الزراعية سقط عليه أحد الأسلاك الكهربائية المارة أعلي الأرض مما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.





ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "صدمة عصبية" نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.