AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقط عليه سلك كهربائي.. مصرع مزارع أثناء ري أرضه الزراعية بسوهاج

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:29 ص
جثة
جثة
Advertisements
خالد رياض

استقبل مستشفي أخميم المركزي بسوهاج، مزارعا جثة هامدة إثر سقوط سلك كهربائي مار فوق أرضه الزراعية اثناء قيامه بعملية الري.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي أخميم المركزي، بوصول "علي.م.ا.ث"50 عاما مزارع ويقيم بناحية الأحايوه شرق دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء صعق كهربائي.


وبسؤال شقيقه "سيد.م.أ" 41 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقه بري أرضه الزراعية سقط عليه أحد الأسلاك الكهربائية المارة أعلي الأرض مما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.


ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "صدمة عصبية" نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لدغ عقرب ينهي حياة طفل داخل الزراعات بسوهاج

مصرع مزارع سقط من أعلى شجرة نخيل في البلينا بسوهاج

سقالة خشبية.. مصرع عامل بناء سقط من الطابق السابع بسوهاج

وفاة مدرس غرقا في انقلاب سيارته داخل ترعة بسوهاج

حاول تركيب مصباح.. مصرع طالب صعقة التيار الكهربائي في سوهاج

حوادث أول أيام 2020.. وفاة أمين شرطة خلال تأمين القداس وغرق شاب في ترعة الإسماعيلية

ترشيحاتنا

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور

نجم الأهلي السابق: مانويل جوزيه محظوظ.. وفايلر ظهر بقوة مع الفريق.. فيديو

هيئة الطيران الإيراني تكشف تفاصيل جديدة عن لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية

مرتزق سوري ينشر صورة له داخل طرابلس: أنا شخص بلا قانون ولا دولة

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-1-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 .. أسعار ومواصفات .. صور

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

بعد عروض التقسيط .. تعرف على أقل مقدم ممكن لسيارات 2020 .. صور