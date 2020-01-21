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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2020 .. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:48 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الثلاثاء 21 - 1 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

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وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو التالي:

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء ، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.03 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وسجل اليورو 17.82 جنيه للشراء 17.70 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترلينى 20.90 جنيه للشراء 20.78 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.47 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وبلغ الـ100 ين ياباني 14.66 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع.
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