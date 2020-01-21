أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2020 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الثلاثاء 21 - 1 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

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