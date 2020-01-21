فيروس الصين يقود الذهب لأعلى ارتفاع خلال أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين، الثلاثاء، حيث أجج انتشار فيروس جديد في الصين المخاوف من وباء أوسع نطاقًا، مما أوقد شرارة نوبة مفاجئة من تفادي المخاطرة وعمليات بيع في الأسهم الآسيوية.

ولامس السعر الفوري للذهب ذروته منذ الثامن من يناير عند 1568.35 دولار، وكان السعر مرتفعًا 0.3% إلى 1565.63 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1566.20 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية مع انتشار الفيروس التاجي الجديد في مزيد من المدن الصينية وتصاعد بواعث القلق من أن يتسع نطاق انتشاره بدرجة أكبر خلال موسم رحلات عطلة السنة القمرية الجديدة.

وقالت مارغريت يانغ يان، محللة السوق في سي.ام.سي ماركتس، إن أسعار الذهب يحركها "الانتشار السريع للفيروس من ووهان في الصين، وهو ما يثير الفزع".

وأضافت "عطلات السنة الصينية الجديدة ستزيد الوضع سوءا لأن الناس سيشرعون في السفر داخل الصين. الخوف من تفشي وباء سيرفع الطلب على الذهب ليومين آخرين".

وتقدم البلاديوم 0.7% في المعاملات الفورية إلى 2516.86 دولار للأوقية. وكان معدن الحفز المستخدم في صناعة السيارات سجل ذروة قياسية عند 2582.19 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت الفضة 0.1% مسجلة 18.08 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.2% إلى 1017.91 دولار.