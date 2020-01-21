الفاصوليا بـ 12 جنيها..أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء ، 21 يناير 2020، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لسوق العبور.





تراوحت أسعار الطماطم بين 2 جنيه و5.65 جنيه بزيادة 15 قرشا ، والبطاطس بين 3 و4.5 جنيهات.





وسجل البصل بين 3 و6 جنيهات، والكوسة بين 6 و8 جنيهات، والفاصوليا بين 8 و12 جنيها بزيادة جنيه.





وتراوح الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات بزيادة جنيه ، وسجل الباذنجان الرومي بين 2 الى 4 جنيهات .





وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه بزيادة 50 قرشا، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، بطاطا من 2 الى 4 جنيهات .





فيما يتعلق أسعار الفاكهة، سجلت أسعار البرتقال بلدي بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه والجوافة بين 5 و9 جنيهات.





وسجل الليمون البلدي بين 7 و11 جنيها، الفراولة بين 4 و9 جنيهات والكانتلوب من 4 و7 جنيهات،رمان من 5 الى 9 جنيهات .



