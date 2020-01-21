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رياضة

مباراة ريال مدريد وسلامانكا مهددة بالتأجيل بسبب تساقط الثلوج

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:51 م
ملعب سالامنكا
ملعب سالامنكا
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القسم الرياضى

تواجه مباراة فريق ريال مدريد وسلامانكا فى دور ال32 من كأس ملك أسبانيا غدًا الأربعاء، خطر التأجيل بسبب تساقط الثلوج الكثيف على ملعب المباراة.

 وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ثلوج كثيفة تغطى ملعب "إيلمانتيكو"، الذى يستضيف مباراة سالامنكا وريال مدريد، وذلك قبل يوم واحد من إقامة اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أن ملعب "إيلمانتيكو" الذى سيستضيف مواجهة الفريقين مُغطى بالثلوج فى الوقت الحالى، ويعمل العاملون به منذ الصباح الباكر لإزالة الثلوج من العشب، ومحاولة جعل الملعب في أفضل صورة ممكنة للعب المباراة.

وأضافت أنه على الرغم من أن توقعات الطقس تُشير إلى أنه لن تسقط أى أمطار يوم الأربعاء، إلا أنه يجب التحقق من حالة الملعب بعد تساقط الثلوج.

وتابعت، أن سالامانكا تشهد شتاءً قارصًا لبضعة أيام، ما يجعل العشب الطبيعي لملعبه يُعانى قبل 24 ساعة من مباراة الريال بكأس الملك.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تأهل إلى دور الـ 32 مباشرةً دون خوض الأدوار التمهيدية، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

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