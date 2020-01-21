AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والتمويل العقاري

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:38 م
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي مؤخرا لدعم قطاعات السياحة والآثار، والإسكان "التمويل العقاري"، والصناعة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك بحضور، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي، وعبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، وماجد فوزي، رئيس غرفة الفنادق. 

وكانت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري قد أطلقت 3 مبادرات تحفيزية بقيمة 150مليار جنيه لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، فضلًا عن مبادرة أخرى بقيمة 50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه موقف تنفيذ هذه المبادرات التي ستسهم في إحداث انتعاشة كبيرة في القطاعات المعلن عنها، وكلّف بإعداد تقرير كامل للعرض على الرئيس في هذا الشأن قريبًا.

من جانبه، أشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى أنه تم تكليف فريق عمل داخل البنك المركزي لمتابعة تنفيذ المبادرات، وحل أي مشكلات متعلقة بها، مضيفًا أنه تم البدء في عقد اجتماعات مع العملاء المتعثرين كل على حدة بوجود مسئولي البنك المختص ومسئولي البنك المركزي، حيث تم عقد اجتماعات مع 97 عميلًا في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى 7 عملاء كبار. 

ولفت "نجم" إلى إجمالي المديونيات المستحقة على العملاء المتعثرين الذين تم عقد اجتماعات معهم، وما تحملتٍه البنوك من خلال التسويات التي يتم إجراؤها، موضحًا أنه يتم التنسيق أيضًا بشأن التمويل الجديد للعملاء القابلين للتمويل، والذين لديهم قدرة على التوسع في مشروعاتهم.

وأشار إلى أن البنوك أنهت اجراءات التسوية لنحو 56 عميلًا من خلال شروط المبادرة المطروحة، وهناك 3 عملاء جدد يتم تجهيز التسوية الخاصة بهم، وبالنسبة لمبادرة توفير التمويل المطلوب لقطاع الصناعة تم توفير 140 مليون جنيه في خلال 10 أيام لمستثمرين صناعيين، وتم إعداد خطة لزيارة المناطق الصناعية لمتابعة موقف المتعثرين على الطبيعة. 

من ناحيته، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه قام بالتواصل مع المطورين العقاريين، حيث تم شرح آليات العمل من خلال مبادرة التمويل العقاري التي تم الإعلان عنها لمتوسطي الدخل، فيما تقوم وزارة الإسكان بالتواصل مع أكثر من بنك بغرض التنسيق لطرح وحدات تتبع وزارة الإسكان في إطار المبادرة. 

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع بين وزارة الإسكان والبنك المركزي وغرفة صناعة التطوير العقاري بهدف الرد على جميع التساؤلات الخاصة بالمبادرة، وكذا الإسراع باستفادة المواطنين منها.

من جانبه قال ماجد فوزي، رئيس غرفة الفنادق إن عددًا كبيرًا من أكبر العاملين في قطاع السياحة سيستفيدون بمبادرة دعم القطاع، معربا عن شكره على هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استفادة مستثمرين سياحيين من المبادرة بنحو 300 مليون جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد: 500 مليون جنيه محفظة مستهدفة بنهاية العام الجاري.. تمويل 3400 عميل حتى الآن.. والصعيد أهم أولوياتنا للتنمية الشاملة

كيف تسدد قسط شقة الإسكان الاجتماعى عبر الموبايل | خدمات

خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء: 3 مبادرات تحفيزية بـ 150 مليار جنيه لدعم الصناعة ووحدات متوسطي الدخل .. طارق عامر: لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة في مصر تقدم بخطوات كبيرة للأمام

بـ 50 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة.. تفاصيل

رصيدها تجاوز 200 مليار جنيه.. 4 مبادرات للبنك المركزي أول إنجازات "عامر" في ولايته الثانية

بعد مبادرة دعم قطاع السياحة.. برلماني: مصر ستجني 20 مليار دولار في الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

بعد إصابته بالشلل الرعاش.. صلاح عبد الله يوجه رسالة مؤثرة لـ يوسف فوزى

هل تجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة .. مستشار المفتي يوضح.. فيديو

رضا عبد العال: بقاء صالح جمعة يفضح جُبن إدارة الأهلي.. فيديو

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد بهذه الطريقة

عن الشاحن والسخان.. مفاهيم خاطئة يصححها لك جهاز مرفق الكهرباء

أراد فك القيد من عنقه.. ظهور غريب لـ الأمير هاري يكسر جميع قواعد الملكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاص سعر شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 لجميع الفئات 20 ألف جنيه .. صور

منعوه من الدخول.. 9 قتلى في حادث إلقاء رجل قنبلة على حفل زفاف سوداني

بعد نتفه الحمام في بانيو الفندق.. هجوم شرس على أحد نجوم سناب شات