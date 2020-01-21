بطل حريم السلطان صداع مزمن فى رأس أردوغان بـ عمل درامي جديد.. تفاصيل

فتحت الحكومة التركية تحقيقا واسعا حول مسلسل "بابل" التركي، بسبب تعرض المسلسل لحياة أكاديمي جرى فصله من عمله خلال حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وتعيش تركيا منذ عام 2016 في حالة طوارئ، بعد زعم أردوغان وجود محاولة انقلاب فاشلة على حكمه، واستغل على أثرها الرئيس التركي الوضع التنكيل بخصومه السياسيين والزج بهم في السجون وفصلهم من الجامعات وأعمالهم الخاصة.





المسلسل الذي بدأ عرضه في 17 يناير 2020 يتناول معاناة أكاديمي من ضحايا حالة الطوارئ التي فرضها أردوغان، وذلك بعدما فصل من عمله الحكومي، وفرض عليه حظر سفر خارج البلاد، وجمدت حساباته البنكية، حسب ما ذكره موقع قناة "سكاي نيوز".





ويتحدث المسلسل عن حياة عرفان الذي يقوم بدوره الفنان خالد أرجنتش، وهو أستاذ مثالي يغضب من إقالته الجائرة من الجامعة، ويحاول رعاية ابنه المريض، عندما تغلق الأبواب واحدا تلو الآخر، يجد عرفان نفسه في وسط مغامرة مظلمة لا يستطيع الهروب منها.





ولم يرق هذا العرض للسلطات التركية التي فتحت تحقيقا موسعا حول المسلسل الذي يعرض على الإنترنت وقناة "ستار" التركية، ولا يعرف حتى الآن مصير المسلسل بعد تعرضه لهجوم من السلطات التركية.





وتأتي التحقيقات التي يتعرض لها مسلسل "بابل"، ضمن آلاف التحقيقات والإقالات التي انتهجها نظام أردوغان ضد خصومه السياسيين الذين زج بهم في السجون بزعم انتمائهم لجماعة فتح الله كولن، وهي جماعة تصنفها تركيا على أنها جماعة إرهابية.





وغرد المئات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت هاشتاج "بابل"، ومن المتوقع حسب تقارير أن يحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية بعد نجاح أول حلقة له.