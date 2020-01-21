AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بطل حريم السلطان صداع مزمن فى رأس أردوغان بـ عمل درامي جديد.. تفاصيل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:44 م
مسلسل بابل
مسلسل بابل
Advertisements
عبدالله قدري
فتحت الحكومة التركية تحقيقا واسعا حول مسلسل "بابل" التركي، بسبب تعرض المسلسل لحياة أكاديمي جرى فصله من عمله خلال حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتعيش تركيا منذ عام 2016 في حالة طوارئ، بعد زعم أردوغان وجود محاولة انقلاب فاشلة على حكمه، واستغل على أثرها الرئيس التركي الوضع التنكيل بخصومه السياسيين والزج بهم في السجون وفصلهم من الجامعات وأعمالهم الخاصة.

المسلسل الذي بدأ عرضه في 17 يناير 2020 يتناول معاناة أكاديمي من ضحايا حالة الطوارئ التي فرضها أردوغان، وذلك بعدما فصل من عمله الحكومي، وفرض عليه حظر سفر خارج البلاد، وجمدت حساباته البنكية، حسب ما ذكره موقع قناة "سكاي نيوز".

ويتحدث المسلسل عن حياة عرفان الذي يقوم بدوره الفنان خالد أرجنتش، وهو أستاذ مثالي يغضب من إقالته الجائرة من الجامعة، ويحاول رعاية ابنه المريض، عندما تغلق الأبواب واحدا تلو الآخر، يجد عرفان نفسه في وسط مغامرة مظلمة لا يستطيع الهروب منها.

ولم يرق هذا العرض للسلطات التركية التي فتحت تحقيقا موسعا حول المسلسل الذي يعرض على الإنترنت وقناة "ستار" التركية، ولا يعرف حتى الآن مصير المسلسل بعد تعرضه لهجوم من السلطات التركية.

وتأتي التحقيقات التي يتعرض لها مسلسل "بابل"، ضمن آلاف التحقيقات والإقالات التي انتهجها نظام أردوغان ضد خصومه السياسيين الذين زج بهم في السجون بزعم انتمائهم لجماعة فتح الله كولن، وهي جماعة تصنفها تركيا على أنها جماعة إرهابية.

وغرد المئات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت هاشتاج "بابل"، ومن المتوقع حسب تقارير أن يحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية بعد نجاح أول حلقة له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة عبدالعزيز: النظام التركى أصبح فى وضع حرج للغاية.. فيديو

تزييف الدراما التركية لـ حقيقة العثمانيين والتغاضي عن جرائمهم | تقرير

اعتقالات تعسفية وملاحقات ظالمة.. رايتس ووتش ترصد انتهاكات فاضحة لنظام أردوغان

فضيحة أردوغان.. رصد 830 حالة تعذيب داخل السجون التركية خلال عام 2019 و93 وفاة

ترشيحاتنا

بعد إصابته بالشلل الرعاش.. صلاح عبد الله يوجه رسالة مؤثرة لـ يوسف فوزى

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 تخفض سعرها 100 ألف جنيه

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

عن الشاحن والسخان.. مفاهيم خاطئة يصححها لك جهاز مرفق الكهرباء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 -1-2020 .. فيديو

رضا عبد العال: بقاء صالح جمعة يفضح جُبن إدارة الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37

خلال جولته الانتخابية.. استقبال حافل لـ «أبو العينين» من أهالى البكباشى

اسكودا تطرح اوكتافيا 2020 ambition plus في مصر.. اعرف السعر والمواصفات.. فيديو