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رياضة

انفراج أزمة كبيرة في الأهلي.. وليد أزارو ينتقل إلى الاتفاق السعودي بـ 700 ألف دولار لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:17 م
وليد أزارو
وليد أزارو
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القسم الرياضى

أكدت مصادر داخل النادى الأهلى رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الى الاتفاق السعودى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

ويعقد مسئولو النادى الأهلى حاليا جلسة مع اللاعب وحصلوا على موافقته بشكل مبدئى .

 

وعلم "صدى البلد" أن قيمة انتقال اللاعب الى الاتفاق السعودى تبلغ 700 ألف دولار يحصل عليها اللاعب كاملة دون أن يحصل الأهلى على أى مقابل من الصفقة.

 

ويعانى وليد أزارو خلال الفترة الماضية بسبب المستوى المتواضع الذى ظهر به فى الفترة الأخيرة وعدم قدرته على استغلال الفرص التى تتاح له أمام المرمى .

 

وتعرض اللاعب لعقوبة كبيرة بعد اعتراضه على قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر قبل مباراة طنطا وخروجه من القائمة.

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