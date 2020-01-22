أشرف يستغيث بوزارة الصحة لتوفير دواء مستمر لابن عمه مريض الصدفية.. صور

ناشد المواطن أشرف الغريب ابوالوفا، مدرس من سوهاج مركز جرجا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، للمساهمة فى علاج ابن عمه حسن علي محمود، المصاب بمرض الصدفية الجلدى، والذى يحتاج علاجا بيولوجيا منتظما، مطالبا بالمساهمة فى علاجه، خاصة وأن حالته المادية صعبة ولا يستطيع توفير العلاج بسهولة خاصة انه علاج مدى الحياة

ويقول فى رسالته : صاحب الحالة اسمه حسن علي محمود سائق ولكن الآن لا يعمل حيث يعاني من مرض جلدي وهو الصدفية و محتاج علاج بيولوجي فرجاء مساعدته فى توفير الدواء خاصة و ان علاج هذا المرض علاج يجب ان يعطى طول الحياة و يعلم الله ان المريض حالته المادية صعبة جدا ووالده متوفي ووالدته هي التي تنفق عليه من معاشها والمريض ليس له أي دخل مادي يعرف منه على العلاج .

للتواصل مع الحالة : 01002244149

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