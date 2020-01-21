AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبو الغيط: "الجامعة" تتصدى إلى طموحات وتصرفات أردوغان في المنطقة.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:01 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
هاني حسين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن  بعض الدول تخدعها قدراتها وتسير في مسارات تقودها إلى أوضاع ضارة.


وأضاف أبو الغيط في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "استبعد عمل عسكري أو صدام مسلح في شرق المتوسط خصوصا في ظل تواجد أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي".

وتابع أحمد أبو الغيط: "الجامعة العربية أصدرت قرارات في مواجهة تركيا وإيران وهناك قرار خاص بالتواجد التركي داخل العراق  وصدر قرار في ديسمبر طرحته مصر يتعلق بالتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي".


وأكمل أحمد أبو الغيط:"  تركيا تحظى  بسلسلة قرارات عربية ترفض الأداء التركي ، سوف نتصدى إلى  طموحات وتصرفات  أردوغان  في المنطقة والدول العربية سوف تجتمع مجددا لتناول التطورات إذا شعرت بتهديد المصالح العربية".

وأكد أبو الغيط أن  القدرات العسكرية المصرية  كفيلة بتأمين مصالحها في شرق المتوسط.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تعيش أضعف فتراتها تحت حكم الدكتاتور..أردوغان يلعب على الحبلين.. يتفق مع روسيا في سوريا.. يتودد لواشنطن للحصول على مقاتلات إف 35.. و لقاء متوتر في امريكا مع ترامب

أردوغان يشعل الفوضى في حوض المتوسط ويرتكب أكبر خطأ استراتيجي .. اليونان: اتفاق الديكتاتور والسراج يجر المنطقة إلى الاحتراب.. إندبندنت: العثمانلى سيخسر كل شئ وبدأ مشوار سقوطه

وكيل الوطنية للصحافة: الرئيس السيسي أنقذ مصر من براثن الإخوان ومن يدعمهم ويساندهم

أردوغان يتطاول على السعودية: لا نقيم وزنا لإدانتها التدخل في ليبيا

تطورات جديدة .. تركيا ترسل معدات عسكرية إلى ليبيا

أبو الغيط: تركيا ترتدي جاكيت بأحزمة وتصرفاتها في شرق المتوسط تهدد القانون الدولي

ترشيحاتنا

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

أول رد فعل من ترامب على انطلاق محاكمة عزله في مجلس الشيوخ

تعدي مدير مدرسة ثانوية على طالب بالإسكندرية بسبب بوست فيسبوك

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

بعد مقتل عشرات المرتزقة.. تركيا توجه دعوة للمشير خليفة حفتر

الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في قمتي برلين وبريطانيا إفريقيا للاستثمار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تجاهل الإنفلونزا.. وفاة مراهقة عمرها 15 عاما بشكل مفاجئ

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور

أب يشتري سيارة إطفاء عبر الإنترنت ويحولها إلى سيارة عائلية.. شاهد النتيجة