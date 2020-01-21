أبو الغيط: "الجامعة" تتصدى إلى طموحات وتصرفات أردوغان في المنطقة.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن بعض الدول تخدعها قدراتها وتسير في مسارات تقودها إلى أوضاع ضارة.





وأضاف أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "استبعد عمل عسكري أو صدام مسلح في شرق المتوسط خصوصا في ظل تواجد أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي".

وتابع أحمد أبو الغيط: " الجامعة العربية أصدرت قرارات في مواجهة تركيا وإيران وهناك قرار خاص بالتواجد التركي داخل العراق وصدر قرار في ديسمبر طرحته مصر يتعلق بالتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي".





وأكمل أحمد أبو الغيط:" تركيا تحظى بسلسلة قرارات عربية ترفض الأداء التركي ، سوف نتصدى إلى طموحات وتصرفات أردوغان في المنطقة والدول العربية سوف تجتمع مجددا لتناول التطورات إذا شعرت بتهديد المصالح العربية".

وأكد أبو الغيط أن القدرات العسكرية المصرية كفيلة بتأمين مصالحها في شرق المتوسط.



