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منوعات

عروس تلغي حفل الزفاف قبله بيوم وتفضح العريس

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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مريم صليب
الزواج عبارة عن شراكة ناجحة بين شخصين، فإذا كنت لا تستطيع أن ترى الشريك هو أنسب شخص لإتمام حياتك معه من الأفضل ألا تقدم على تلك الخطوة. 

وفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن فتاة بالغة من العمر 30 عاماً، أنهت تحضيرات حفل زفافها قبله بيوم وصدمت والديها وأقاربها وأصدقائها وقالت لهم: "لقد أنقذني الله من شخص غير مسئول". 

قالت الفتاة إنها اكتشفت أثناء تحضيرها لحفل الزفاف أن زوجها على علاقة بصديقتها، وعندما واجهته تهرب من أسئلتها حتى اكتشفت رسائل غرامية على هاتفه منها. 

قامت الفتاة بإلغاء الحفل وأبلغت جميع الأصدقاء والأقارب أنها لن تتزوج بذلك الشخص، وفضحته وكتبت أنه كان على علاقة بصديقتها.
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