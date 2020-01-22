خبير: تخلف القارة الافريقية يرجع لعدم وجود ثقافة التكنولوجيا.. فيديو

قال عبد الغفار احمد عبد العزيز المدير التنفيذى ومؤسس شريك لمنصة افريقيا الرقمية إنه كان من أصحاب الحضور فى مؤتمر شباب العالم لعام 2017 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف عبد الغفار احمد عبد العزيز خلال حواره ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية ام بى سى 2 أن الرئيس السيسي أعلن بمنتدى شرم الشيخ لعام 2017 اهتمامه بالشباب الافريقى ، وهذا ما تعودنا عليه من الرئيس السيسى .

وأشار المدير التنفيذي ومؤسس شريك لمنصة افريقيا الرقمية إلى انه قرر ان يكون له دور فى ذلك ، لافتا إلى أنه كان من الطلاب الدارسين بمصر ، مضيفا الى انه بدأ مع مجموعة شباب بعمل مبادرة صورة شباب افريقيا من وقتها حتى الان كان لهم قبول على مستوى القارة، بالاضافة ان العديد من الشباب الافريقية كان لديهم الرغبة فى الانضمام لهم .

وتابع المدير التنفيذي ومؤسس شريك لمنصة افريقيا الرقمية أن عام 2019 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة التحول الرقمي وهو ما بدأ بالفعل على أرض الواقع مثل محافظة بورسعيد ، مؤكدا ان دور الشباب والشعب لابد وان يكون متكاملا مع دور الدولة لخدمة القارة السمراء.

واكد : " أنه لابد من وعي الشباب بأهمية التكامل الرقمي ، مضيفا ان كل تخلفات الافريقية ترجع لعدم وجود الثقافة التكنولوجية، منوها أن التكنولوجيا أبعد بكثير مما نحن عليه فى القارة السمراء لمواكبة العصر.