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أخبار العالم

لحظة تاريخية.. البرلمان الكويتي يوافق على اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:31 م
السعودية - الكويت
السعودية - الكويت
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ميس رضا
وافق البرلمان الكويتي اليوم الأربعاء، على اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية بأغلبية 55 صوتا، مقابل رفض 7 أصوات.

وقال وزير الخارجية الكويتى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة تجسيد للتعاون بين السلطتين وحسم لكل جدل وتعتبر لحظة تاريخية تجسد المصير المشترك بين الكويت والسعودية.  

واتفقت الكويت والسعودية، وكلاهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، العام الماضي على إنهاء نزاع دام لخمس سنوات على المنطقة وهو الاتفاق الذي سيسمح باستئناف الإنتاج بحقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

كان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي، البالغة طاقتهما حوالي 500 ألف برميل يوميا، في 2014 و2015 على الترتيب.
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