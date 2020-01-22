أخبار الرياضة.. حديث محمد صلاح والبدري.. ضربة موجعة للأهلي.. المقاصة يطيح بـ ميدو.. وأزارو فى السعودية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن كواليس حديثه مع محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، ومتابعته لباقي اللاعبين المحترفين.
تعرض أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للإصابة أثناء مشاركته في التقسيمة بمران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
قررت إدارة نادي مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالمقاصة، وذلك عقب النتائج السيئة التي مر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.
أعلن نادي الاتفاق السعودي، تعاقده مع اللاعب المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة.