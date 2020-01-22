أخبار التوك شو.. حقيقة انفصال حسن الرداد وإيمى سمير غانم.. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوى.. و اعترافات عناصر الإرهابية لإفساد احتفالات 25 يناير

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.

اضطراب الملاحة البحرية..الأرصاد تكشف موعد تحسن الجو..فيديو

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس سوف تشهد برودة شديدة فى درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لافتًا إلى أن مصر تتعرض إلى حالة من الطقس الشتوى صباحًا شديد البرودة ليلًا.

وأضاف عطا، فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية الأولى، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تسجل 15 درجة فقط، بينما درجات الحرارة فى جنوب البلاد تسجل 18 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا عن المعدل الطبيعى لدرجات الحرارة ما بين 3 و4 درجات.

احترس من استخدام زجاجات البلاستيك أكثر من مرة.. تعرف على التفاصيل

أكدت الدكتورة ميسون نبيل، مدير برامج مشروعات التحكم في التلوث الصناعي بالاتحاد الأوروبي، أن البلاستيك له الكثير من الأضرار، ولكن هناك نوعا منه أقل ضررًا ولا يتفاعل مع المواد الغذائية وهو البلاستيك رقم 4، موضحة أن لكل صناعة نوع من البلاستيك الذي يتم استخدامه فيها.





وقالت الدكتورة ميسون نبيل، من خلال حوارها في برنامج صباح الورد، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، إن صناعة مستحضرات التجميل تستخدم البلاستيك رقم 2، موضحة أن زجاجة البلاستيك يجب أن تستخدم لمرة واحدة فقط.





بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة .. نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوى

قال الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان خالد النبوى أصيب بأزمة قلبية مفاجأه وتم نقله إلى مستشفى القصر العينى الفرنساوى لإجراء عملية جراحية.

وأضاف الفنان أشرف زكى خلال حواره ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 أن الفنان خالد النبوى تعرض لأزمة قلبية مفاجئة بعد شعوره ببعض التعب وهو بإحدى الفنادق القريبة من القصر العينى، لافتا إلى أن الأطباء أصروا على عمل دعامة فى الفور.

حسن الرداد يكشف حقيقة انفصاله عن إيمى سمير غانم.. فيديو

كشف الفنان حسن الرداد، حقيقة انفصاله عن زوجته إيمى سمير غانم، لافتًا إلى أن الجمهور والمتابعين يتحدثون عن علاقتهم منذ عدة سنوات حتى قبل أن يتزوجا، لافتًا إلى أنه من الطبيعى أن يتحدث الجمهور عننا بشكل كبير نظرا لشعبيتنا.

وأضاف الرداد خلال لقاء خاص ببرنامج MBCTrending، المذاع على فضائية MBC، أن من أبرز الشائعات التى طالتهما كانت حمل إيمى، ومرة أخرى إشاعة تخص ولادتها وتسمية ابنتنا كنزى.

شاهد.. تركيا تكمم أفواه الصحفيين بقوانين الإرهاب.. تقرير أوروبي يكشف التفاصيل

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا برلمانيا بريطانيا، يكشف فيه ما وصلت إليه حرية الإعلام في الشرق الأوسط والقارة، وأن خلاصة ما جاء بالتقرير هو أن تركيا تكمم أفواه الصحفيين بقوانين الإرهاب.

وأوضح "إكسترا نيوز" أن التقرير أصبح واحدا من أهم التقارير الموجودة على مائدة المناقشات للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وقد أعد من قبل البرلماني الأوروبي جورج فولكس.

خلل بيئي.. تعرف على سر انتشار قناديل البحر وعلاقتها بالسلاحف

قالت الدكتورة سيمون نبيل، مدير برامج مشروعات التحكم في التلوث الصناعي بالاتحاد الأوروبي، إن استخدام البلاستيك عالميًا يهدد حياة الكائنات البحرية والبيئة البحرية وتعاني من أضراره المناطق الساحلية بالتحديد.

وأضافت الدكتورة سيمون نبيل، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن الحيوانات البحرية لا تستطيع التمييز وتقوم بتناول الأكياس البلاستيكية الخفيفة الملقاة في البحار والمحيطات.

أديب: قنوات الإخوان تبث السموم لإثارة الفوضى في الشارع.. فيديو

قال منير أديب، الخبير في شئون الجماعات الارهابية، إن جماعة الاخوان والجماعات الإرهابية يتعمدون تزييف الحقائق من خلال ذكر جزء من الحقيقة مشوب بمغالطات كثيرة من أجل تحقيق أهدافه المغرضة بزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في الشارع المصري.





وتابع منير أديب، من خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن المصريين الآن أصبحوا أكثر عمقًا في رؤيتهم ونظرتهم للأمور فلا يصدقون كل ما يدور من حولهم الا بعد التحليل والتمحيص.