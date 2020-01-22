أديب: قنوات الإخوان تبث السموم لإثارة الفوضى في الشارع.. فيديو

قال منير أديب، الخبير في شئون الجماعات الارهابية، إن جماعة الاخوان والجماعات الإرهابية يتعمدون تزييف الحقائق من خلال ذكر جزء من الحقيقة مشوب بمغالطات كثيرة من أجل تحقيق أهدافه المغرضة بزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في الشارع المصري.





وتابع منير أديب، من خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن المصريين الآن أصبحوا أكثر عمقًا في رؤيتهم ونظرتهم للأمور فلا يصدقون كل ما يدور من حولهم الا بعد التحليل والتمحيص.





واكد منير أديب، أن لقنوات الإخوان الكاذبة ضحايا، ولكن هناك الكثير للتصدى لها وعلى اكاذيبها، وبالتالي الخطورة من خطابات القنوات الإجرامية والارهابية لا يتعدى بضعة من الضحايا وأعضاء تلك الجماعات والموالين لها، وهناك فرق كبير بين من يسمع لتلك القوات لمجرد معرفة ما يقولون وهم في الأغلب يكونون في مأمن اكاذيب تلك القنوات وفرق بين من يتأثر بكلامهم.





واضاف منير أديب، أن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية ومن يعملون فيها، يحاولون تشويه التاريخ الحزبي لمصر من خلال الخلط بين الأحزاب ورؤسائها، ونشر حقائق زائفة عن رؤساء أحزاب لهم تاريخهم فى الحياة السياسية المصرية.



