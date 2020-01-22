AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حفل غنائي للمطربة المغربية «إيمان بن يحيى» على مسرح الصحفيين

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:57 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفلا غنائيا للمطربة المغربية إيمان بن يحيى ، وشقيقها عازف الكمان بشير بن يحيى والفنان المصري عهدي شاكر. 

 

عقدت الحفلة مساء  اليوم على مسرح النقابة بالدور الأرضي  بحضور ومشاركة لفيف من الصحفيين وأسرهم.

 

وشهد مسرح النقابة بالدور الارضي حضور عددا كبير من أعضاء الجمعية العمومية الذين تجاوبوا مع الأداء .

 

من جانب آخر نظمت أمس  الثلاثاء اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، احتفالية كبيرة على المسرح بالدور الارضي لأول  حفل غنائى لفرقة سلام الدولية بقيادة الفنان انتصار عبد الفتاح وحضور أعضاء الفرقة التي تضم منشدين ومرنمين وعازفي الآلات حيث قدموا عددا من الآناشيد والترانيم في تناغم كبير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض جديد لمسرح العرائس والماريونيت لأبناء الصحفيين بالنقابة

إيمان بن يحيى تحيي حفلا غنائيا بنقابة الصحفيين.. 22 يناير

أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل نص مسرحي

حفل للمطربة المغربية إيمان بن يحيى على مسرح النقابة الصحفيين .. غدا

مسرح الصحفيين كامل العدد..احتفالية لرسالة سلام الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية

ترشيحاتنا

ركاب طائرة يوجهون الموت بعد انتشار دخان كثيف بمتنها.. فيديو صادم

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في طرابلس

بدء عمليات بناء مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة

تلقى 26 طعنة.. العثور على جثة شاب ثلاثيني مقتولا داخل شقته بالإسكندرية

ترامب: إدراج بعض من الدول على قائمة حظر السفر لتكون بلادنا آمنة

لما تشوفه بلغ عنه.. أحمد موسى يحذر من مروجي مشاهدة فيلم الجوكر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة