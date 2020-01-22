حفل غنائي للمطربة المغربية «إيمان بن يحيى» على مسرح الصحفيين

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفلا غنائيا للمطربة المغربية إيمان بن يحيى ، وشقيقها عازف الكمان بشير بن يحيى والفنان المصري عهدي شاكر.

عقدت الحفلة مساء اليوم على مسرح النقابة بالدور الأرضي بحضور ومشاركة لفيف من الصحفيين وأسرهم.

وشهد مسرح النقابة بالدور الارضي حضور عددا كبير من أعضاء الجمعية العمومية الذين تجاوبوا مع الأداء .

من جانب آخر نظمت أمس الثلاثاء اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، احتفالية كبيرة على المسرح بالدور الارضي لأول حفل غنائى لفرقة سلام الدولية بقيادة الفنان انتصار عبد الفتاح وحضور أعضاء الفرقة التي تضم منشدين ومرنمين وعازفي الآلات حيث قدموا عددا من الآناشيد والترانيم في تناغم كبير.