أحمد موسى: المركز الرئيسي للعمليات الإرهابية في مصر متواجد في تركيا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي أيمن عبد الغني كان في مكتب محمد مرسي أيام حكم الإخوان، وكان عين الإرهابى خيرت الشاطر في الرئاسة أثناء حكم الإخوان .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإرهابي أحمد عبد الرحمن هو مسئول الجناح العسكري للإخوان في تركيا.





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "المركز الرئيسي للعمليات الإرهابية في مصر متواجد في تركيا".

وأكمل أحمد موسى: "عناصر الإخوان الإرهابية يقومون باتباع أوامر الجوكر لتنفيذ العمليات الإرهابية والأعمال التخريبية في مصر وكسر جهاز الشرطة".

وعرض الإعلامي أحمد موسى تسريبات محادثات لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية على جروبات ما يسمى بالحركة الشعبية الإرهابية .