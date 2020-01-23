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رياضة

الاتفاق السعودي يرفض الرد على حقيقة بند الشراء في عقد أزارو ..فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 08:00 ص
أزارو
أزارو
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محمد رشاد
كشف خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، عن موعد ظهور المغربي الدولي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد التعاقد معه رسميًا.

وكان الاتفاق ضم مهاجم الأهلي وليد أزارو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وقال الناصر خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "إم بي سي مصر"، "الظهور الأول لأزارو مع الفريق يعود للجهاز الفني ومدى استعداد اللاعب وجاهزيته للمباريات، نحن الآن نسير في إجراءات سفر وليد أزارو وقيده لكي يلتحق بالفريق".

ورفض الناصر الرد على سؤال.. هل هناك بند بأحقية الشراء في عقد استعارة أزارو، وقال: "اللحظة الحالية تم انتقال وليد لنهاية الموسم الحالي، وهذه هي النقطة الأهم، ولا نريد أن نتحدث أيضًا عن قيمة الصفقة".

واختتم حديثه بالإشادة بظهير الأهلي حسين السيد: "هو لاعب متميز، والأهلي لا يضم إلا اللاعبين المتميزين، بالتالي هو لاعب مر على الاتفاق وشارك معنا وأوقاته كانت ممتازة وقدم مستويات جيدة"
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