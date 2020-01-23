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فن

ملابسات جديدة .. فادى الهاشم زوج نانسى عجرم يمثل للتحقيق قى قضية قتيل فيلتها

الخميس 23/يناير/2020 - 08:12 ص
نانسى عجرم وزوجها
نانسى عجرم وزوجها
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أحمد إبراهيم
يمثل الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم إلى التحقيق اليوم لسماع اقواله فى قضية قتيل فيلته والتى اقتحمها منذ عدة أسابيع. 

ويأتى مثول فادى الهاشم للتحقيق بعد توجيه القاضية غادة عون له تهمة القتل العمد معطوفة على مادة تنص على البراءة فى حالة ثبوت الدفاع عن النفس. 

وفى تطور جديد للقضية كشف خبير استراتيجى الياس حنا عن أن هناك كثيرا من التفاصيل الغامضة بقضية قتيل فيلا نانسى عجرم وتحديدا إطلاق 16 رصاصة عليه وهو أمر مثير للدهشة. 

وقال إلياس خلال لقاء له فى برنامج et بالعربى: إطلاق فادى الهاشم 16 رصاصة على القتيل أمر غريب ولكن وقفا لما قيل عن نوعية المسدس الذى تم استخدامه يجوز أن يكون أطلق هذا الكم من الرصاص ولكن المثير أيضا وجود مكان للحروق بجسد القتيل فى أماكن إطلاق الرصاص وهو ما فسره أيضا بأن المسافة القريبة جدا مع خروج اللهيب من المسدس قد يسبب هذه الحروق.

وأضاف إلياس قائلا : لايمكن أن نحكم فى القضية حاليا إلا بعد الكشف عن كثير من الغموض فى هذه القضية مثل سبب نقل الجثمان من مكان الحادث إلى المطبخ لأن بقعة الدم التى ظهرت لا تعبر عن كمية الرصاص الذى أطلق عليه.     
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