عمل الأطباء أكثر 55 ساعة أسبوعيا يدفعهم للانتحار والاكتئاب

أفادت دراسة استرالية بأن ساعات العمل المضنية لشباب الأطباء تسهم فى مضاعفة مخاطر إصابتهم بمشاكل صحية وعقلية، بل والإقدام على الانتحار.





وكشفت نتائج الدراسة التي أجراها الباحثون "معهد سيدنى للعلوم الطبية"، ونشرت فى مجلة "بى أم جى" الطبية، عن وجود صلة بين ساعات العمل الطويلة والصحة العقلية الفقيرة بين شباب الأطباء، مما يبرز الحاجة إلى إجراء تحسينات فى مكان العمل للمساعد فى حماية صحتهم.





وحلل الباحثون نتائج مسح تضمن بيانات إستبيانات شارك بها أكثر من 12 ألف طبيب أسترالي شاب في مختلف التخصصات، وتوصلوا إلى أن عمل الطبيب الشاب لأكثر من 55 ساعة كل أسبوع، يضاعفت فرصته فى الوقع فريسة للإكتئاب؛ وقد يقدم على الانتحار، مقارنة بمن يعمل ساعات أقل - بين 40-44 ساعة في الأسبوع، بغض النظر عن العمر والجنس ومستوى التدريب والموقع والحالة الاجتماعية.



