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أخبار العالم

بطلب من مصر.. حماس تمنع التصعيد مع إسرائيل وتوقف إطلاق البالونات الحارقة

الخميس 23/يناير/2020 - 09:35 ص
حماس تمنع التصعيد
حماس تمنع التصعيد مع إسرائيل وتوقف اطلاق البالونات
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سمر صالح

أفادت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن حركة حماس في قطاع غزة وافقت على طلب مصر وأمرت بوقف إطلاق البالونات الحارقة.

 

وكانت قوات الاحتلال أعلنت العثور على مجموعة من البالونات المربوطة بجسم مشبوه في مستوطنات غلاف غزة.

 

ووجهت إسرائيل رسالة إلى حركة حماس، بسبب استمرار إطلاق البالونات من قطاع غزة على المستوطنات المحاذية.

 

وذكرت القناة 13 العبرية، أن المنظومة الأمنية تشعر بالقلق من سعي حماس للضغط على إسرائيل، من خلال محاولة تعطيل قمة قادة الدول التي ستعقد في القدس.

 

وقالت القناة إن إسرائيل وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى حماس مفادها أنه "إذا قمتم بتخريب القمة فلن نتردد في الرد بقوة".

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