الدفاع الروسية: مقتل 40 جنديا سوريا وإصابة 80 في هجوم لمسلحين بـ إدلب

نقلت قناة "العربية" عن وزارة الدفاع الروسية إعلانها مقتل 40 جنديًا من الجيش السوري وإصابة 80 آخرين، في هجوم لفصيل معارض مسلح بإدلب.





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وأوضحت الوزارة أن نحو 200 مسلح هاجموا موقعًا للجيش السوري في إدلب، وسيطروا على مواقع سكنية بالمدينة





وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن 50 مسلحًا قُتلوا في الهجوم على موقع للجيش السوري بإدلب.





وأفات وسائل إعلام كردية، أمس الأربعاء، بقصف الجيش التركي 6 قرى في عفرين السورية بالسلاح الثقيل، حسبما نقلته "العربية"، في خبر عاجل لها. ويأتي ذلك بعد أيام من قصف الجيش التركي 5 قرى في عفرين بسوريا بالصواريخ والمدافع.





وفي وقت سابق، هدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بلجوء بلاده إلى "سيناريوهات بديلة" للقضاء على الخطر الذي يهدد أمن بلاده من شمال سوريا.