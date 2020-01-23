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الأرصاد تحذر من طقس الغد والأسبوع المقبل.. أمطار وشبورة على الطرق.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 01:20 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة وخاصة على المناطق الشمالية للبلاد وسيناء.


وأضاف الدكتور محمود شاهين عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية "ام بي سي مصر"، أن الامطار خفيفه ومتوسطه وليست غزيرة، موضحا أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة فرص لسقوط الأمطار أيضا.


وأشار الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إلى أن مع بداية الأسبوع ستكون الشبورة الكثيفة هي المسيطرة على الأجواء، لافتا إلى أنها تتسبب في ضباب على الطرق السريعة والمناطق الزراعية.


ونصح الدكتور محمود شاهين المواطنين خلال الاسبوع القادم القيادة بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحذر الشديد من الرؤية الضبابية خلال الأسبوع القادم.


وحذر الدكتور محمود شاهين من تخفيف الملابس ، موضحا ضرورة ارتداء الملابس الشتوية أثناء التواجد خارج المنزل، خاصة مع ساعات الليل المتأخر والساعات المبكرة من النهار.

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