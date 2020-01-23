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توك شو

حضن الأب.. السيسي يقبل رأس نجلة أحد شهداء الشرطة لحظة بكائها.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 02:46 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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شيرين عادل
قام الرئيس السيسى باحتضان وتقبيل رأس طفلة الشهيد العقيد رامى على احمد من قطاع الأمن الوطني لحظة بكائها وانهيارها أثناء تكريم والدها بإحتفالية عيد الشرطة 68 . 

وقد شهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.
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