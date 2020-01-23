تردد 11449.. تعرف على خريطة برامج قناة الزمالك

انطلقت أمس قناة الزمالك بعد طول انتظار، وأسعدت جماهير القلعة البيضاء استكمالًا للكيان الكبير، وبدأت بكلمة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.





وقال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن هدف القناة الأسمى التي أنشئت من أجله هو إظهار بطولات النادى والدفاع عن الأبيض، مؤكدا أن القناة موضوعية ولا تهاجم أحدا.

وتابع رئيس الزمالك: "الحمد لله حلم الملايين تحقق ومبروك للزملكاوية قناة جديدة تضاف للقنوات المصرية المحترمة وسعادتى كبيرة لا توصف".



وإليكم خريطة قناة الزمالك والبرامج التي ستقدم من خلال شاشتها:





من أبرز البرامج على شاشة الزمالك هى السهرات الرياضية فهناك برنامج "سهرة مع المستشار"، وفيه يظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان (زملكاوي) ويقدمها خالد الغندور وكريم حسن شحاتة ويستضيفان فيها عددا كبيرا من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.





وخلال اليوم هناك عدد من البرامج المميزة، منها "ملوك الصالات"، تقديم نيرة الأحمر، والذى يحمل كثيرا من أخبار الألعاب الجماعية، وبرنامج "أخبارنا"، من تقديم فرح على، ويقوم بتغطية الأخبار الرياضية فى مصر بصفة عامة، وكذلك المرور على المنشور على مواقع التواصل الإجتماعي الرياضية، كما يقدم شادى عيسى "برنامج 1911"، كذلك ينضم برنامج بعنوان "وان تو"، وتقدمه نيرفانا العبد ويستعرض الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة فى نادى الزمالك فى اللعبات المختلفة فيحكى عن حياتهم العامة واجتماعياتهم وبطريقة مميزة.





وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.





تردد قناة الزمالك

القناة تستخدم تردد 11449 أفقى على النايل سات وتحت اسم الزمالك الرياضية.