AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عودة الحارس الأمين.. مفاجأة سارة لجمهور الزمالك بشأن القائمة الأفريقية

الخميس 23/يناير/2020 - 05:50 م
حراس مرمى الزمالك
حراس مرمى الزمالك
Advertisements
ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن الاستقرار على قيد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق في القائمة الإفريقية عقب تلقي النادي خطاب من كاف بفتح الاستبدال خلال الفترة الحالية.

حيث تلقى المجلس الأبيض خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بفتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ، بناءً على طلب الأندية المُشاركة فى البطولات الأفريقية، بشرط ألا يكون اللاعب المقرر قيده قد شارك مع فى أى فريق فى البطولة الأفريقية.

وأكد مصدر داخل المجلس أن النادي سوف يقيد محمود عبدالرحيم جنش بدلا من محمود كهريا الذي تم قيده في القائمة بعد هروبه إلى البرتغال لحفظ حقوق النادي، وسوف يتم مناقشة قيد الناشئ أحمد عيد خلال الساعات المقبلة مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني بدلا من أيمن حفني الذي رحيل مع بداية الموسم أيضا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل لقاء مازيمبي.. الزمالك ينجح فى قيد لاعب جديد بـ القائمة الأفريقية

المقاصة ينتظر كلمة الجناينى لحسم مصير أيمن حفنى

الزمالك يستقر على قيد هذا اللاعب في قائمتي الفريق الأفريقية والمحلية.. تعرف عليه

أحسن لاعب في أفريقيا.. جنش يوجه رسالة لـ طارق حامد

الزمالك يقيد كاسونجو بدلا من حمدي النقاز

جنش خارج الزمالك بمباراة السوبر الأفريقية أمام الترجي

ترشيحاتنا

الملعقة السحرية تحارب ضغط الدم وأمراض القلب .. تعرف عليها

تعرف على الجهاز الفني المعاون لـ رمضان السيد في بلدية المحلة

تغيير في موعد لقاء منتخب مصر والجزائر في نصف نهائي افريقيا لليد.. اِعرف السبب

بعد أنباء ارتباطهما .. أحمد العوضي يشعل الجدل مجددا حول علاقته بـ ياسمين عبد العزيز

حقيقة وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

بملابس شيك.. شيرى عادل تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخفة ظله ونكاته.. الأراجوز يستحوذ على الأطفال والكبار معرض القاهرة الدولى

مش في التجميل بس.. 5 استخدامات غريبة لـ الفازلين

بملابس شيك.. شيرى عادل تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها