عودة الحارس الأمين.. مفاجأة سارة لجمهور الزمالك بشأن القائمة الأفريقية





حيث تلقى المجلس الأبيض خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بفتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ، بناءً على طلب الأندية المُشاركة فى البطولات الأفريقية، بشرط ألا يكون اللاعب المقرر قيده قد شارك مع فى أى فريق فى البطولة الأفريقية.





وأكد مصدر داخل المجلس أن النادي سوف يقيد محمود عبدالرحيم جنش بدلا من محمود كهريا الذي تم قيده في القائمة بعد هروبه إلى البرتغال لحفظ حقوق النادي، وسوف يتم مناقشة قيد الناشئ أحمد عيد خلال الساعات المقبلة مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني بدلا من أيمن حفني الذي رحيل مع بداية الموسم أيضا.

كشف مصدر مطلع داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن الاستقرار على قيد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق في القائمة الإفريقية عقب تلقي النادي خطاب من كاف بفتح الاستبدال خلال الفترة الحالية.