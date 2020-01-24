AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مناطق بالسعودية على موعد مع موجة برد قارس هي الأقوى..تفاصيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:59 ص
طقس السعودية
طقس السعودية
Advertisements
سعيد العربي

توقع زياد الجهني خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية، خلال الساعات المقبلة، أن تدخل أغلب المناطق السعودية في ذروة الموجة القطبية، والتي تعتبر الأقوى على عدة مناطق خلال شتاء العام الحالي.

وقال بحسب سبق إن ذروة الموجة القطبية من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، خاصة على الشمالية والوسطى، محذرًا بشدة من درجات التجمد.

وأضاف: "البرودة أصلها قطبي بطيئة في التحرك قوية في التأثير، لذلك درجات الحرارة من المتوقع أن تستمر دون الصفر المئوي على تبوك و الحدود الشمالية وحائل، بينما تكون حول الثلاث درجات على القصيم والرياض وأجزاء من الشرقية والمرتفعات الغربية (مرتفعات الطائف والمدينة)، بينما المناطق الغربية (مكة، جدة) تصل إلى 12 درجة تقريبًا".

وأشار إلى أن ليلة السبت وصباح الأحد قد تكون هي الليلة الأكثر برودة لهذا الموسم، وأغلب سكان مناطق المملكة سيستخدمون وسائل التدفئة.

شرطة السعودية تضبط عملية تهريب مخدرات.. تفاصيل

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار وانخفاض الحرارة وضباب.. تعرف على خريطة طقس السعودية غدا

استعدوا للبرد.. الأرصاد السعودية على خطى القاهرة

الأرصاد السعودية تحذر من طقس الغد..تفاصيل

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

موجة صقيع تضرب السعودية تستمر لغدٍ .. تفاصيل

تعرف على حالة الطقس في السعودية اليوم

ترشيحاتنا

بعد أزمة زوجها في قضية القتل.. نانسي عجرم تثير الجدل بـ الأحمر

هشمت رأسها.. مصرع طفلة سقطت عليها أسطوانة غاز في كفر الشيخ

إستادات تكشف عن امتلاك 6 مشروعات في الوحدة الاقتصادية مع الأهلي.. فيديو

فى العباسية و3 مطارات.. أماكن السجل المدنى الذكى لاستخراج شهادة الميلاد

مجدي عبدالغني: لا تعليق على إدارة الخطيب .. وطاهر نجح في رئاسة الأهلي.. فيديو

عبد الحفيظ يوضح موقف الأهلي من التعاقد مع أحمد حجازي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل