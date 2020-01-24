حكاية ميدان البوستة بدمياط.. تحول إلى ميدان الساعة ثم ملتقى الاحتفالات والتنزه

ميدان البوستة بوسط مدينة دمياط أحد أهم الشوارع والميادين بمحافظة دمياط، يعرف بميدان الساعة نظرا لوجود ساعة كبيرة بوسط الميدان، ملتقي التجمعات سواء التظاهرات أو الاحتفالات، يتوسط الميدان مبنى البريد، أو كما يطلق عليه الدمايطة مبنى "البوستة".





ميدان الساعة بدمياط من أشهر ميادين المحافظة ، أخذ شهرته إبان أحداث 25 يناير 2011 وزادت شهرته اكثر إبان أحداث ثورة 30 يونيو والقضاء على حكم الجماعة الإرهابية للبلاد.





زادت شهرة الميدان بشكل كبير وتصدر عناوين الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية ونشرات الأخبار وبرامج التوك شو خلال ثورة 30 يونيو

حيث احتشد مايقرب من مليون دمياطى لاول مرة بالميدان من رجال ونساء وشيوخ واطفال مطالبين بعزل مرسي وجماعته الارهابية وتحول الميدان وقتها الى منبر لتوصيل صوت الدمايطه لرفضهم لحكم الجماعة الإرهابية وكأنه ميدان تحرير دمياط واطلقوا عليه آنذاك الدمايطة بميدان الثورة بدلا من ميدان الساعة ميدان البوستة.





يقع الميدان في قلب مدينة دمياط بمنطقة كورنيش النيل ,أصبح المكان هو كلمة السر لكل من فصيل سياسي او شعبي يريد الخروج بمسيرة أو تنظيم وقفة احتجاجية، شهد الميادين الكثير من المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية وأيضا الاحتفالات.





اتخذ الميدان شهرة واسعة بمحافظة دمياط,وتحول الميدان إلى مكان للنزهة ايضا، ولا يمر يوم الجمعة إلا وأن يكون هناك تجمع من المواطنين بالميدان للاحتفال بأي حدث سياسي.





كان يشتهر باسم "ميدان البوسطة" قبل أن يأتي الدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط الأسبق، ويقوم بمشروعات التنسيق الحضاري ويستبدل باسم ميدان الساعة نظرا لان الميدان يتوسطه ساعة كبيرة الحجم ومزينة بالنباتات الخضراء.





وأصبح الميدان مكانًا يزوره المواطنون للاستمتاع بحديقة عائشة عبد الرحمن كنزهة مجانية، ويضم الكثير من بائعي "الشاي" و"الحلويات" فضلا عن أعلام مصر وفي أعياد الكريسماس تباع المجسمات كشجرة الكريسماس وبابا نويل.





وتغير اسم الميدان بعد الثورة من «البوسطة»، حيث مقر البريد قديما، وتم تجميله وإقامة ساعة كبيرة فى وسطه، وتحول الى محور المرور لقلب مدينة دمياط من كافة الاتجاهات، ومتنفس لآلاف الأسر التى تريد قضاء ساعات بحديقته التى يتوسطها تمثال للدكتورة عائشة عبدالرحمن، بنت الشاطئ، وابنة دمياط.





واحتضن الميدان مئات آلاف من مواطنين المشاركين يوميا وشهد السهرات اليومية التى كان ينظمها الثوار كل يوم، رافعين أعلام مصر، وسط صيحات الأغانى الوطنية التى كانت تلهب حماس المواطنين مع مكبرات الصوت والطبول والدفوف.



