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رئيس مصلحة الطب الوقائي يكشف عن خطة الصحة لمواجهة فيروس كورونا..فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:40 ص
رئيس مصلحة الطب الوقائي
رئيس مصلحة الطب الوقائي
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محمود محسن
قال الدكتور علاء عيد رئيس مصلحة الطب الوقائي إن أول إعلان لمنظمة الصحة العالمية عن هذا فيروس كورونا صدر في 7 يناير الجاري، وعلى الفور وجهت وزارة الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد والجاهزية، وعقدت اجتماعا مع كافة قطاعات الوزارة المعنية للاستعداد والجاهزية للتصدي لوصول المرض إلى البلاد.

وأضاف دكتور علاء عيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أنه جرى وضع خطة متكاملة للتعامل مع المرض تشمل الاكتشاف المبكر وتعريف الحالات والتعامل،لافتا إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي أعدت خطة للاستعداد والتعامل مع الحدث في حالة تطور الموقف الوبائي العالمي.

ونوه إلى أن مناظرة الركاب القادمين وأطقم وسائل النقل على الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات البضائع جرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من دولة الصين.

وأشار إلى أنه حال تبين وجود أي من الركاب ينطبق عليه تعريف الحالة فإنه يتم تقييم حالته داخل العيادة وتحويله حال توافق الأعراض إلى الحميات.

ولفت إلى أنه يتم تحرير كروت للمراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين، وكتابة كافة البيانات الخاصة به من حيث الاسم وعنوان السكن ورقم الرحلة وتاريخ القدوم بحيث يتم متابعته في محل إقامته.
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