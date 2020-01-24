حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين المعتدين على الطريق بشوارع مدينة الزقازيق لخلق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للعاصمة، حيث قام العاملون بقسم متابعة الإشغالات المنشأ حديثا بإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع شرطة المرافق ورئاسة مركز الزقازيق وحى أول وثان، بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بشوارع البوستة ومولد النبي والمكاتب وميدان المحطة والنقراشي لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين





وأضاف المحافظ أن الحملة تضمنت الإشراف على أعمال رفع القمامة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات الإضاءة وإلغاء نزلات المفاتيح المخالفة حفاظا على أرواح المواطنين وكذلك تركيب عدادات مسبقة الدفع ومتابعة أعمال رصف الشوارع الضيقة بقسم الحريري بالانترلوك بنطاق حي أول وذلك في إطار تنفيذ خطة تجميل وتطوير شوارع المحافظة لإستعادة الطابع الحضاري المميز لها.





من جانبه،أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بمجرد صدور قرار المحافظ بإنشاء قسم للإشغالات تم العمل علي مدار اليوم لمتابعة رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين المتعدين على الطريق بمدينة الزقازيق مما يتسبب في إرباك للحركة المرورية وإزعاج المواطنين.