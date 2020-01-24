وزير الأوقاف: الالتفاف حول الجيش والشرطة واجب ديني ووطني

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فضل الشهادة في الإسلام عظيم، وذلك وفقًا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق كل من يتمنى الشهادة بصدق أنه في سبيل الله حتى ينالها.





وأضاف "جمعة"،خلال إلقائه خطبة الجمعة بعنوان " فضل الشهادة" بمسجد الشرطة"، أن الشهيد كما ذكر القرآن حي وفي معية الله، وله فضل ومكانة عظيمة في الآخرة، حيث يقول جل شأنه:” ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون”، ويقول أيضًا: “إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أن لهم الجنة”، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يلقى الشهادة في سبيل الله يأتي يوم القيامة ودمه كرائحة المسك.





وأكد أن الالتفاف حول الشرطة والجيش، هو من صميم الدين، كما أنه واجب ديني ووطني،منوها إلى ضرورة الالتفاف حولهم في وقتنا الراهن لأنه واجب شرعي.





وتابع حول فضل الشهادة، تزامنا مع احتفال مصر بذكرى عيد الشرطة التي تخلد تضحيات رجال الشرطة بالإسماعيلية: “فضل جند مصر كما أخبر النبي أنهم خير جند الأرض وأنهم في رباط إلى يوم الدين”.



