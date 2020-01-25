أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري

ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي

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وجاءت أسعار العائد على الأوعية الإدخارية بالجنيه المصري:









1- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات )

شهرى 8.25 %.

2- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري 11 %.

3- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى البلاتينية الشهرية-ثلاث

سنوات 13%.

4- شهادات المجموعة "ب"- لمدة سنة 12.50 %.

5- شهادات المجموعة "ب"- لمدة سنة 13.75 %.

6- شهادة أمان المصريين 16%.

7- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد

شهرى 7.75%.









وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في أول اجتماع لها خلال العام الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس 16 يناير 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض.









وأوضحالبنك المركزي، أن سعر الفائدة لليلة واحدةوسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25%، 13.25% 12.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.

يذكرأن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في اجتماعها الماضيفي 14 نوفمبر 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ1 %، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الماضي.

وقررالبنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25%، 13.25% 12.75%على الترتيب، كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس وبنسبة 100% عند مستوى 12.75%.