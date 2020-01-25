أخبار الحوادث.. حريق باستراحة وكلاء نيابة أخميم بسوهاج.. أم تلقي بـ طفلتيها من الرابع بالقليوبية









دخان "المنقد" قتلهم.. اختناق زوجين بغرفة نومهما في بني سويف

توفي "زوجان" ، اليوم الجمعة، إختناقًا بالدخان المتصاعد من أخشاب اشعلت للتدفئة من برد الشتاء داخل حجرة نومهما بمنزل الأسرة، بقرية الفنت الغربية، التابعة لمركز الفشن، جنوب بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف جثتيهما لمشرحة المستشفى المركزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ضبط ورشة تصنيع أسلحة بمنزل عامل في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بسوهاج، من إلقاء القبض على عامل لقيامه بتحويل مسكنه لورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية غير المرخصة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

القبض على عاطل يحوز 20 طربة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

ألقت مباحث أشمون في المنوفية بالتعاون مع قوات الأمن القبض علي أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ضبط 40 قطعة يشتبه في أثريتها بأسيوط

تمكنت مباحث السياحة والآثار بأسيوط، اليوم الجمعة، من ضبط40 قطعة يشتبه في أثريتها ترجع للعصرين الفرعوني والإسلامي، بحوزة مدير مدرسة بمركز القوصية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





كلب مسعور يعقر 5 أطفال بقرية القرامطة فى سوهاج

عقر كلب مسعور اليوم، ٥ أطفال يقيمون قرية القرامطة شرق دائرة مركز ساقلته بسوهاج، مما نتج عنه إصابتهم بأماكن متفرقه، تم نقل المصابين لمستشفي ساقلته المركزي للعلاج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رفضت أسرته زواجه ..القصة الكاملة لانتحار طالب جامعي بالإسكندرية

تخلص طالب جامعي، من حياته منتحرا بإلقاء نفسه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الرابع عشر بعقار بمنطقة العصافرة قبلي شرقي الإسكندرية، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لرفض أسرته زواجه من إحدى الفتيات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





العثور على جثة طفلة أعلى شريط السكة الحديد ببني سويف

عثر أهالي الواسطى، شمال بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، على شريط السكة الحديد، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





حريق باستراحة وكلاء نيابة أخميم بسوهاج.. وإصابة وكيل نيابة

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق باستراحة وكلاء نيابة أخميم، بسبب ماس كهربائي وأصيب في الواقعة وكيل نيابة، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية توجه قافلة إنسانية لأهالي قرى سوهاج

قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة إنسانية لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى بعض القرى في سوهاج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





فى لفتة إنسانية.. الأمن ينقل سيدة غير قادرة على الحركة للمستشفى

استجابت الأجهزة الأمنية لالتماس مواطنة لنقلها لاحد المستشفيات نظرًا لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ضبط مدرس بحوزته 40 قطعة أثرية بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من القبض على مدرس لحيازته 40 قطعة أثرية قبل بيعها فى اسيوط .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ابنى وكنت بأدبه .. اعترافات المتهمة بتعذيب نجلها في الدقهلية

قالت والدة الطفل "شريف" الذي تعذب على يديها أمام نيابة دكرنس ان ابنها دائم الهروب من المنزل وأنه كان يضايقها كثيرا مما دفعها لضربه لأنها لم تضرب شقيقه الآخر لأنه مطيع وتعامله أفضل منه قائلة : "بيسمع الكلام".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





فى لفتة إنسانية.. الأمن ينقل سيدة غير قادرة على الحركة للمستشفى

استجابت الأجهزة الأمنية لالتماس مواطنة لنقلها لاحد المستشفيات نظرًا لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أثناء لهوه أمام منزله.. مصرع طفل غرقًا في مصرف كتشنر بكفر الشيخ

شهدت إحدى قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، حادثًا مفجعًا، حيث لقى طفل مصرعه غرقًا، بمصرف "كتشنر"، أثناء لهوه أمام منزله، على حافة المجرى المائي، وظل البحث عنه جاريًا بمعرفة الأهالي وقوات الإنقاذ حتى انتشال جثته من المصرف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





حدث في الدقهلية.. عبد الله يدفع حياته ثمنا لـ ولاعة.. تفاصيل

لقى شخص مصرعه إثر طعنه بآلة حادة على يد آخر لخلافات بينهما بأحد مراكز الدقهلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ضبط مدرس بحوزته 40 قطعة أثرية بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من القبض على مدرس لحيازته 40 قطعة أثرية قبل بيعها فى اسيوط .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





عثر عليها بالطريق العام .. إعدام 15 شيكارة رءوس ماعز بالخانكة

أعلن العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية إعدام 15 شيكارة بلاستيك عثر بداخلها على رءوس أغنام بـ طريق مصرف أبو زعبل، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحميل المضبوطات ونقلها إلى مجزر الخانكة واعدامها طبقا لكافة الاشتراطات الصحية حفاظا على الصحة العامة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

انتحار شاب لمروره بضائقة مالية وخلافات أسرية بالمنيا

اقدم شاب على الانتحار بعد حدوث خلافات من زوجته بسبب تركه للعمل مما أدى إلى مروره بضائقة مالية بمدينة المنيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قتلت أولادها.. جحود أم ألقت بطفلتيها من الطابق الرابع بالقليوبية