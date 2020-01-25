اخبار الفن .. وفاة الفنانة اعتدال المصري .. وعمرو دياب يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة في حفله بـ دبي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

وفاة الفنانة اعتدال المصري.. والعزاء اليوم بالحامدية الشاذلية

توفيت منذ ساعات الفنانة اعتدال المصري ومن المقرر إقامة العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية اليوم السبت.

عم الطبيب.. مفاجأة عمرو دياب الجديدة في حفل دبي.. شاهد

فاجأ النجم الكبير عمرو دياب جمهور حفله الذي اقسم مساء أمس في دبي بتقديم أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "عم الطبيب".

بتحبني اكتر من نفسها.. رسالة رومانسية من محمد رمضان لزوجته

وجه الفنان محمد رمضان رسالة لزوجته نسرين من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بنشر صورة لهما.

تواصل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لاول جلسة محاكمة في قضية قتله للسوري محمد حسن الموسى،بنشر تعريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





اغنية Every thing I wanted لـ بيلي ايليش تحقق 10 ملايين مشاهدة في يوم.. فيديو

تصدرت أغنية Everything I wanted للمغنية الامريكية بيلي ايليش لائحة الاكثر تداولا بموقع يوتيوب بعد تحقيقها 10 ملايين مشاهدة في يوم.



