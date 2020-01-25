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أخبار العالم

مسؤول باكستاني ينفي ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

السبت 25/يناير/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ

نفى مسؤول باكستاني صحة التقارير الإعلامية التي أفادت بظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.


وقال الدكتور ظافر ميرزا مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها قناة (سماء تي في) الباكستانية اليوم السبت - إنه لم يتم تأكيد أو الاشتباه في أي حالات إصابة بفيروس كورونا في باكستان، داعيا إلى عدم بث الذعر في البلاد بشأن فيروس كورونا والتحقق من الوقائع قبل كتابة التقارير.


وأضاف ميرزا أن مركز عمليات الطواريء في البلاد في حالة تأهب قصوى وأنه يتم التواصل عن قرب مع السلطات الصينية، مشيرا إلى أنه يتم حشد خبراء صحة محليين ودوليين رائدين في هذا العمل.


وكانت تقارير إعلامية باكستانية قد أفادت مساء أمس الجمعة بظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة "ملتان" بإقليم بنجاب.

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