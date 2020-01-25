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منوعات

لا أستطيع القيام بذلك.. انهيار الممرضات في مستشفيات الصين | صور

السبت 25/يناير/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تعيش الصين في الوقت الراهن أحلك أيامها بعد انتشار فيروس كورونا القاتل على ناطق واسع، وتوفي على أثره العشرات، لتصبح الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة هذا العام هي الأقسى والأشد على المواطنين. 

تلك المأساة التي تعيشها الصين وتلقى بحملها على كاهل الممرضات والأطباء، فقد حرمت الاجهزة الطبية من النوم وكذلك الاحتفالات بالعام الجديد، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وظهر ذلك واضحًا في مجموعة من الصور المتداولة على المواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرن في الفيديو وهن يبكون بشدة بعد أن أدركت أنهن سوف تضطر إلى قضاء السنة الصينية الجديدة في المستشفى.

وكانت تلك اللقطات تم تصويرها داخل غرفة استراحة مشتركة ممرضة مرهقة للغاية وهي تبكي بصوت عالٍ وهي تصيح "لم أعد أستطيع القيام بذلك!".

ويشاهد مجموعة من خمسة أو ستة ممرضات في المجموعة وهم ينتحبون بهدوء بينما يتناولون طعامهم، وجاء في تعليق الفيديو: "بينما يتمتع شي جين بينغ بوقته الجيد في رأس السنة الصينية الجديدة ، فإن الممرضات في ووهان يفقدن عقلهن!"

وبما أن ووهان لا تزال منطقة الحجر الصحي ، يتعين على الأطباء والموظفين الطبيين في المستشفيات البقاء والمساعدة في علاج أكبر عدد ممكن من المرضى.

فقد أسفرت إنفلونزا ووهان المعروفة أيضًا باسم فيروس كورونا ، عن مقتل 41 شخصًا وإصابة أكثر من 1300 شخص منهم ثلاثة في فرنسا واثنان في الولايات المتحدة، وانتشر الفيروس القاتل بالفعل في 29 مقاطعة في الصين.
لا أستطيع القيام بذلك.. انهيار الممرضات في مستشفيات الصين | صور
لا أستطيع القيام بذلك.. انهيار الممرضات في مستشفيات الصين | صور
لا أستطيع القيام بذلك.. انهيار الممرضات في مستشفيات الصين | صور
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