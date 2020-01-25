محافظ قنا يقدم التهنئة لرجال الشرطة بعد وضع إكليل زهور على النصب التذكارى للشهداء

قدم اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولكل رجال الشرطة المصرية البواسل ولأسر الشهداء الذين أنجبوا أبطالا عظماء قدموا أغلى ما عندهم للحفاظ علي أمن مصرنا الحبيبة وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.





جاء ذلك خلال زيارة محافظ قنا، إلى مديرية أمن قنا لتقديم التهنئة للواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة والمقدم أسامة رضوان نائب المستشار العسكري لمحافظة قنا وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.





وتوجه محافظ قنا ومدير أمن قنا، إلى مقر قوات الأمن بمدينة قنا، لقراءة الفاتحة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.





وأكد المحافظ على الدور المهم الذي تبذله الشرطة لتحقيق الأمن بأنحاء المحافظة والتضحيات الغالية التي لم يبخلوا بها في سبيل رفعه وتقدم وطننا الغالي.





من جانبه أكد مدير أمن قنا، بأن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين، مقدمًا الشكر لمحافظ قنا وجميع الحاضرين علي تهنئتهم، ومشيدًا بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ومؤكدًاعلى تعهده بمواصلة الجهود لتحقيق الأمن والأمان.





جدير بالذكر، أن مصر تحتفل فى الخامس والعشرين من يناير كل عام، بذكري موقعة الإسماعيلية عام 1952، والتي شهدت بسالة وشجاعة رجال الشرطة المصرية حينما رفضوا تسليم محافظة الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني.