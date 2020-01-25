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رياضة

منتخب السيدات للكرة الخماسية يفوز على رواندا في الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص

السبت 25/يناير/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
فاز منتخب مصر للكرة الخماسية للسيدات بنتيجة ١/٥ على نظيره الرواندي،في المواجهة الأولى لدورة الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ونجح منتخب السيدات في تحقيق نتيجة كبيرة بالفوز بخماسية وسيطرت لاعبات مصر على أحداث اللقاء منذ البداية وحتي  نهاية اللقاء فى المنافسات التى تقام بإستاد الدفاع الجوى.

وتقام المباراة على شوطين بواقع كل شوط ٦ دقائق فقط .

ويتكون كل فريق من خمس لاعبين إثنان أسوياء وثلاثة من أصحاب القدرات الخاصة.

ويمثل منتخبنا الوطني للسيدات بالبطولة اللاعبات : ياسمين عبد الراضي بسينت عبد العزيز وياسمين محمد وايه احمد وعليا شكرى وميرنا محسن وشروق سيد ومريم طارق ومريم محمد والاء فوزي.

ويضم الجهاز الفني كابتن فايزة حيدر مدير فني  ونهي أحمد مدرب.

ومن المقرر أن يلعب بعد غدا الثلاثاء  منتخب السيدات مع جنوب أفريقيا في المواجهة الثانية والتي ستحدد شكل المنافسة علي صدارة المجموعة.
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