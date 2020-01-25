AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشلاء جثث.. طائرة ترصد حصيلة ضحايا زلزال تركيا.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 03:45 م
أشلاء جثث
أشلاء جثث
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو عن تفاصيل اطلاق طائرة  مسيرة ، ترصد الدمار الذي خلفه زلزال تركيا من ضحايا وأشلاء تحت الأنقاض.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 20 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1015 شخصا.

المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيج، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

وقال وزير الصحة التركي إن هناك ما يقرب من 30 شخصا تحت الأنقاض، ما يرشح ارتفاع عدد وفيات الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة ولاية "ألازيج" (شرق تركيا)، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوجازيتشي في إسطنبول، أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 6 قتلى

تركيا.. ارتفاع ضحايا زلزال ألازيغ إلى 14 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 19 قتيلا و922 جريحا

ارتفاع الوفيات جراء زلزال تركيا إلى 20 حالة والمصابين إلى 1015 شخصا

لحظة انتشال الجثث من تحت أنقاض زلزال تركيا.. شاهد

مقتل 21 وإصابة 1000.. مقاطع فيديو جديدة لزلزال تركيا ..شاهد

ترشيحاتنا

جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال السعودي

مصدر أمني: مصطفى النجار هارب من حكم 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء

الداخلية: تفعيل ماكينة الأحوال المدنية في العباسية ومطارات الغردقة والبحر الأحمر وشرم الشيخ

كورونا يهدد الإيغور.. أكثر من مليون مسلم في مرمى الوباء القاتل

فسحة الإسماعيلية.. أبرز أماكن التنزه بباريس الصغرى خلال إجازة نصف العام

رضا عبدالعال: شيكابالا لن يتألق أمام الفرق الكبيرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفض تحرير محضر.. تفاصيل ضرب حكم فى دورى المظاليم.. صور

في عيدهم.. رجال الشرطة يوزعون الهدايا والحلوى على المواطنين بميادين القاهرة

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور