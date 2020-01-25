حيلة غريبة.. طريقة عمل السمك المقرمش

السمك الفيلية كما يقال قشر بياض من اللحوم البيضة في الأسماك وأفضل الأنواع التي نتناولها مقلية، ولكن الكثير من ربات المنزل لن تتعرف على سر القرمشة والخلطة بالمطاعم.









مقادير طبق سمك فيليه مقلي

كيلو سمك فيلية بلدي يقطع شرايح كبيرة

ثوم + مسطردة + ذعتر ناشف + كمون + ليمون + بيضة واحدة + ملح





طريقة التحضير

غسل السمك جيدا بالماء والخل والملح ثم غسله بماء فقط

ويتبل بجميع التوابل السابقة وينقع لمدة ساعتين علي الاقل





سر قرمشة السمك الفيليه

دقيق نشاء بودر بيكينج بودر وملح وكركم يتم وضعها علي السمك قبل القلي





أما عن سر التسوية