مش عاملين بدعة.. مجدي عبدالغني يكشف حقيقة منح شيكات لأعضاء الجمعية العمومية.. فيديو

كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، عن المتسبب فى زيادة أعداد الأندية أعضاء الجمعية العمومية إضافة إلى تعديل اللوائح الخاصة بالترشح.









قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: المهندس أحمد مجاهد ومحمود الشامى أعضاء اتحاد الكرة السابقين سبب رئيسي فى زيادة أعداد الأندية من أعضاء الجمعية العمومية.









تابع: مجاهد والشامي هما أول ثنائي وضعوا بنود فى اللوائح أن الأندية تستطيع ترشيح نفسها فى أى إنتخابات قادمة لمجلس إدارة الجبلاية و استغلوا طيبة أعضاء الجمعية العمومية.









ونفى البلدوزر منح أعضاء الجمعية العمومية شيكات واظرف خلال فعاليات أى جمعية عمومية سواء عادية أو طارئة على سبيل الهدايا وقال : استضافة الأندية والطعام فى إطار الدعم الذى هو من حقهم وهم أشخاص جديرون بالاحترام ويقومون بالصرف من جيوبهم ويحصلون على دعم هو من حق أنديتهم والفيفا خلال اجتماعاتها يقوم بتقديم الطعام وإحنا مش عاملين بدعة.



