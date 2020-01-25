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أخبار البلد

المقاول الهارب محمد علي يغلق صفحته ويعتزل السياسة ويعود للبيزنيس والتمثيل

السبت 25/يناير/2020 - 10:34 م
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
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صدى البلد
أعلن المقاول الهارب محمد علي، اعتزاله السياسة وعودته للفن والبيزنس بعد فشل دعوته للتظاهر ورفض المصريين النزول في ذكري 25 يناير.

وخرج المقاول الهارب في فيديو لايف علي صفحته علي فيسبوك، يكشف فيه أنه لم يستجب أي شخص لدعوته للتظاهر، معلنا اعتذاره للمصريين، قائلا: "وارد جدا أكون غلطان وانتو صح".

وقال محمد علي خلال الفيديو: "الجيم انتهي معاكو بعد ان حكم الشعب وقرر عدم النزول للتظاهر ولم ينزل احد في مظاهرة".

وأضاف المقاول الهارب: "انا بعتذر للشعب المصري الاجابة عليا انهارده ظهرت.. وهذا رد وموافقة من الشعب علي الاوضاع في مصر".

واختتم محمد علي الفيديو، معلنا اغلاق صفحته علي فيسبوك الساعة 12 مساء واعتزاله السياسة وأن صفحته الجديدة ستكون عن الفن والبيزنس.

وكان عشرات المواطنين فى المحافظات نظموا وقفة   تضامنية خلال الاحتفال بالعيد الـ 68 للشرطة المصرية منددين بدعوات التخريب التى يطلقها المقاول الهارب محمد على من الخارج ضد مؤسسات الدولة.

ورفع المشاركون فى الوقفة صور المقاول الهارب ودونوا عليها الاراجوز .. الخاين .. العميل ..  محمد على خاين وعميل بيادة الجيش فوق دماغك يا خاين كما وضعوا صورته على حمار بينما رفع المشاركون صورا دون عليها نعم للاستقرار لا للفوضى .. لا للخونة والجواسيس .. تحيا مصر.. مصر اكبر من أى خاين  وعميل وندد المشاركين فى الوقفات دعوات التخريب التى يطلقها المقاول الهارب محمد علي ضد مؤسسات الدولة .

ويحتفل اليوم الشعب المصرى 25 يناير، مع وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 68 حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية.

ورسمت معركة الإسماعيلية عام 1952 لوحة فنية تلاحمت فيها دماء الشرطة والشعب في أثناء تصديهم للعدوان الغاشم ليصبح هذا اليوم عيدًا للشرطة يحتفل المصريون بكل طوائفهم به كل عام تقديرا لدور رجال الشرطة وتضحياتهم المستمرة

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