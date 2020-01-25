شوربة الخفافيش.. كيف تسبب الطبق الأشهي بـ الصين في تفشي كورونا؟

فيروس كورونا القاتل، دول العالم، وأصبح أكثر انتشارًا من أي وقت مضى، ويمكن لأي شخص مُصاب أن ينشره بسعالٍ بسيط أو عطس، وهو ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا، وإصابة نحو 830 آخرين حتى الآن، وهناك توقعات بإصابة أكثر 10 آلاف شخص خلال أيام قليلة. اجتاحوأصبح





حساء الخفافيش





ووفق صحيفة "The Sun" البريطانية، فإن فيروس كورونا مُرتبط انتقاله، بحساء الخفافيش إلى البشر كما يقول العلماء، وأثارت لقطات مُزعجة لإظهار شخص يتناول حساء الخفافيش، وسط مخاوف من احتمال انتشار الفيروس التاجى القاتل، منذ ذلك الحين، بعد ما تم توزيع لقطات وصور تدعى أنها تظهر للناس الذين يتناولون الأطعمة الصينية الشهية.





دراسة جديدة





وهناك دراسة جديدة نشرت فى نشرة العلوم الصينية، وكشفت أن فيروس كورونا الجديد شارك فى سلالة من الفيروس الموجود فى الخفافيش، ويعتقد أن الفاشيات المميتة السابقة للسارس وإيبولا قد نشأت فى الثدييات الطائرة، والفيروس لديه "تقارب قوى الارتباط" لبروتين بشرى يشبه مرض سارس.





ولهذا يعتقد الباحثون، أن فيروس كورونا التاجى الذى انتشر فى ووهان يمكن أن يكون بسبب الخفافيش، ولكن بين الخفافيش والبشر قد يكون هناك وسيط غير معروف.





الثعابين وسيط





كما يدّعى العلماء فى جامعة بكين، أيضًا أن الفيروس القاتل قد تم نقله إلى البشر من الخفافيش عبر الثعابين، التى تُباع فى أسواق بالهواء الطلق فى ووهان، ووجد الفريق أن الثعابين كانت عُرضة للإصدار الأكثر تشابهًا من فيروس كورونا ، هذا يعنى أنها من المُحتمل أن توفر "خزان" للسلالة الفيروسية لتصبح أقوى، كما أن الثعابين تباع فى سوق هوانان للمأكولات البحرية بوسط ووهان، ويعتقد أن الفاشية الفتاكة قد بدأت، وربما قفزت إلى حيوانات أخرى قبل انتقالها إلى البشر.





الطبق الأشهي





وخلال الأيام الماضية، تداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات لمواطنين صينيين، وهم يتناولون وجبات الخفاش، في المطاعم، بالرغم من انتشار فيروس" كورونا " الجديد. ويعتبر حساء الخفافيش الطعام الأشهى في الصين وطبق شعبي في ووهان، حيث نشأ الفيروس التاجي.









فيروس كورونا





ظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة في الصين منذ أسبوعين، وأودى بحياة 41 شخصًا على الأقل فيما أصيب نحو 1287 آخرين في الصين فقط.





الدول المصابة





وتم الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها أخرى في اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام وفرنسا وأستراليا، لكن لم تسجل بعد أي حالات وفاة.





أغرب الأطباق





ولعل من أغرب أنواع الحساء بالصين، التي تعتبر نوعًا مهمًا جدًا على الموائد الصينية حساء التنين والنمر فينيكس، وهذا الحساء يُعد من لحم الثعابين ولحم القطط البرية التي تشبه النمر وقطع دجاج ويتم طهيها مع الخضروات والطماطم وتقدم ساخنة، وهو جزء من العادات والتقاليد الصينية، وهو طبق متميز عندهم ومهم ويقولون إنه ذات قيمة غذائية عالية ويأتي بأجيال قوية جسديًا.





أطباق غير تقليدية





وهناك حساء آخر غير تقليدي في الصين، وهو حساء عش الطيور، ولا يقدم إلا في المطاعم هناك ويصنع من عش الطيور، أى من القش والطين ومخلفات ولعاب الطيور الذي يكون موجودًا في هذا العش.