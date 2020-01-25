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فن

صور.. تامر عاشور يتألق في أضخم حفلات جدة

السبت 25/يناير/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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محمد صبحى
أحيا النجم تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما بمدينة جدة السعودية بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة الخليجية ممن تخطي أعدادهم اضعاف الطاقة الاستيعابية للمكان المخصص لهم ليعد الحفل الأضخم من حيث الجمهور آجواء الابهار للتجهيزات من مسرح وإضاءة وشاشات عرض والتي تم تنفيذها بمواصفات عالمية .

حضر عاشور بصحبة مدير اعماله أيمن نابليون وافتتح حفله بأغنية "خيالي" وسط عاصفة من هتافات وصرخات إعجاب الجمهور الخليجي وبخاصة الفتايات اللاتي تعالت اصواتهن بلا توقف طوال فترة تواجده علي خشبة المسرح .

وحرص عاشور علي تحية جمهوره الخليحي وبخاصة أبناء المملكة العربية السعودية لحفاة استقباله وواصل حفله مقدما وصلة من أغانيه الرومانسية والطربية المميزة منها "إطلق" ،"عشت معاك حكايات" ،"بيت كبير" ،"افترقنا" ،"قولوله سماح" ،"تسلم" ،"ده حكاية" ،"ما شافوناش" ،"انا راجع" ،"هاجي علي نفسي" ،"محظوظ" ،"يا أهلا" ،"خلصانه الحكاية" .. واختتم ب "تسلم" وسط المزيد من آجواء الحماس. 

ويعد الحفل هو الأول لتامر عاشور بجدة والثالث له بالممكلة العربية السعودية عقب تالقه بحفلين ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات العربية.

كما نفدت تذاكر حفل تامر عاشور بجدة قبيل إقامة الحفل بثلاث أيام وهو ما يعد امتدادا لنجاحاته وسط جمهوره الخليجي جاءت تتويجا لنجاح البومه الأخير "الأيام" الذي حقق اعلي نسب المشاهدة والاستماع علي مواقع التواصل الإجتماعي .

وشارك في إحياء حفل تامر عاشور بجدة مساء اليوم الجمعه المطريين رامي صبري وعائض.
صور.. تامر عاشور يتألق في أضخم حفلات جدة
صور.. تامر عاشور يتألق في أضخم حفلات جدة
صور.. تامر عاشور يتألق في أضخم حفلات جدة
صور.. تامر عاشور يتألق في أضخم حفلات جدة
صور.. تامر عاشور يتألق في أضخم حفلات جدة
صور.. تامر عاشور يتألق في أضخم حفلات جدة
صور.. تامر عاشور يتألق في أضخم حفلات جدة
صور.. تامر عاشور يتألق في أضخم حفلات جدة
صور.. تامر عاشور يتألق في أضخم حفلات جدة
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