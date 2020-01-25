الأغلى والأقرب.. هشام ماجد يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

نشر الفنان هشام ماجد، صورة له مع الفنان صلاح عبدالله يهنئه بعيد ميلاده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلق هشام ماجد، قائلًا: "الأغلي والأقرب إلي قلبي.. كل سنة وأنت أحلي صاصا فالدنيا"، لتنهال عليه التعليقات بالتهاني.
وأعلن الفنان صلاح عبدالله عن الانتهاء من تصوير مسلسل "اتنين فى الصندوق" وسيتم عرضه قريبا.
جدير بالذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.