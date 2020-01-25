الأغلى والأقرب.. هشام ماجد يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

وعلق هشام ماجد، قائلًا: " الأغلي والأقرب إلي قلبي.. كل سنة وأنت أحلي صاصا فالدنيا"، لتنهال عليه التعليقات بالتهاني.

نشر الفنان هشام ماجد، صورة له مع الفنان صلاح عبدالله يهنئه بعيد ميلاده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وأعلن الفنان صلاح عبدالله عن الانتهاء من تصوير مسلسل "اتنين فى الصندوق" وسيتم عرضه قريبا.



