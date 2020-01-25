اخبار الفن .. تفاصيل اتهام عايدة رياض بـ الدعارة .. أزمة محمد الشرنوبى وسارة الطباخ .. تطورات صحة نادية لطفي

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

عايدة رياض تكشف تفاصيل لأول مرة عن قضية اتهامها بالدعارة .. فيديو

كشفت عايدة رياض الحقيقة الكاملة لقضية اتهامها فى ممارسة الدعارة مؤكده على ان كل ما تردد بشان هذه الواقعة غير صحيح وعار تماما من الصحة.

عايدة رياض تكشف سر طلاقها من محرم فؤاد .. فيديو

كشفت الفنانة عايدة رياض سر طلاقها من الفنان محرم فؤاد وذلك بعد أن استمر زواجهما ما يقرب من عشر سنوات.

من الخطوبة الى المحاكم.. تفاصيل أزمة محمد الشرنوبى وسارة الطباخ

تشتعل أزمة المطرب محمد الشرنوبى والمنتجة سارة الطباخ من جديد وذلك بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية شطب الدعوي رقم 687 لسنة 11 ق للمطرب محمد الشرنوبى ضد منتجة أعماله.

في عيد ميلاد صلاح عبد الله.. من السياسة في بولاق الدكرور إلى عالم المجد والشهرة.. ويشجع هذا النادي

يحتفل اليوم الفنان صلاح عبد الله بعيد ميلاده الـ 65 بعد ما قدم العديد من الأدوار الجيدة التى ستظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى والمصرى بصفة خاصة.

أحدث تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفى

مازالت الفنانة الكبيرة نادية لطفى في غرفة العناية المركزة وذلك بعد ان تعرضت الى نزلة برد شعبية تسببت فى تدهور حالتها الصحية.