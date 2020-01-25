طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء السبت، موقعين للمقاومة غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع اصابات.





وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفت محررة حطين قرب موقع فجر التابع للمقاومة غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بعدد من الصواريخ، كما استهدفت الطائرات الحربية الاسرائيلية موقع "الخيل" التابع للمقاومة في منطقة معن بخانيونس جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.





وأشارت المصادر إلى سماع دوي انفجار آخر في المنطقة دون أن يبلغ عن اصابات حتى اللحظة.





بينما زعمت القناة 13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات، بعدما عثرت شرطة الاحتلال على "بالونات مزودة برؤوس متفجرة" في مناطق مختلفة في النقب.