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فن

جاستين بيبر ينفعل بشدة على زوجته هايلي بالدوين ويضعها في موقف محرج .. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 10:01 ص
جاستين بيبر وهايلي
جاستين بيبر وهايلي بالدوين
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شروق ابراهيم

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي فيديو للنجم العالمي جاستين بيبر، وهو يغلق باب السيارة في وجه زوجته عارضة الأزياء الامريكية هايلي بالدوين اثناء نزولها من السيارة.

 

وظهر جاستين بيبر خلال الفيديو وهو منفعل بشدة فيما تجاهلت هايلي بالدوين الأمر وتعاملت كأن شيئا لم يحدث.

 

ويأتي ذلك التصرف بعد اعلان جاستين بيبر اصابته بمرض لايم الذي أصاب جلده ووظائف المخ وطاقته وصحته بشكل عام.


كان حفل زفاف وعقد قران ثاني قد أقيم لـ جاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحد منتجعات جنوب ولاية كاليفورنيا بحضور أصدقائهما المقربين منهم كيندال وكايلي جينر، في شهر أكتوبر الماضي.

 

يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا في شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.

 

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