رؤساء اللجان: العملية الانتخابية تسير بسلاسة.. وزيادة الإقبال في بعض المحافظات

يستعرض صدي البلد تفاصيل العملية الانتخابية بعدد من المحافظات وفقًا لمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.

قال كل رئيس لجنة في محافظة الجيزة، وخاصة في منطقة البدرشين، إن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على التصويت.

ونتيجة لهذا، تم الدفع بعدد من رؤساء اللجان لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وبحضور مكثف لتلبية احتياجات المواطنين.

محافظة الفيوم: غلق جميع اللجان في المواعيد المحددة باستثناء 31 لجنة

قال كل رئيس لجنة في محافظة الفيوم إنه تم غلق جميع اللجان في الساعة التاسعة صباحًا وفقًا للمواعيد المحددة، باستثناء 31 لجنة حيث تم غلقها في تمام الساعة 10 مساءً.

جاء ذلك في إطار حرص الجهات المعنية على تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد وتوفير ظروف مريحة للناخبين.

محافظة المنيا: سير العملية الانتخابية بانتظام مع بعض التأخيرات

قال كل رئيس لجنة في محافظة المنيا إن جميع اللجان تم فتحها في تمام الساعة التاسعة صباحًا وفقًا للمواعيد المقررة.

بينما تأخرت بعض اللجان، مثل اللجنة 42 التي تم فتحها في الساعة 9:30 صباحًا، إلا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام دون أي مشاكل تذكر.

محافظة أسيوط: غلق معظم اللجان في الموعد المحدد مع استثناءات بسيطة

قال كل رئيس لجنة في محافظة أسيوط إن جميع اللجان أغلقت في الساعة التاسعة مساءً، باستثناء بعض اللجان التي تأخرت حتى الساعة 9:30 مساءً.

كما أشاروا إلى أن إحدى اللجان تعطلت بسبب تعطل رئيس اللجنة، وتم فتحها في الساعة 9:40 مساءً.

تمكين وسائل الإعلام: تسهيل التغطية الإعلامية من الاقتراع حتى الفرز

أكد القاضي أحمد بندراي على أهمية تمكين جميع وسائل الإعلام من تغطية الانتخابات بشكل مباشر، من مرحلة الاقتراع وحتى عملية الفرز، لضمان الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين في الوقت المناسب.