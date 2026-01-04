قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
توك شو

رؤساء اللجان: العملية الانتخابية تسير بسلاسة.. وزيادة الإقبال في بعض المحافظات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

يستعرض صدي البلد تفاصيل العملية الانتخابية بعدد من المحافظات وفقًا لمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.

قال كل رئيس لجنة في محافظة الجيزة، وخاصة في منطقة البدرشين، إن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على التصويت.

 ونتيجة لهذا، تم الدفع بعدد من رؤساء اللجان لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وبحضور مكثف لتلبية احتياجات المواطنين.

 محافظة الفيوم: غلق جميع اللجان في المواعيد المحددة باستثناء 31 لجنة

قال كل رئيس لجنة في محافظة الفيوم إنه تم غلق جميع اللجان في الساعة التاسعة صباحًا وفقًا للمواعيد المحددة، باستثناء 31 لجنة حيث تم غلقها في تمام الساعة 10 مساءً. 

جاء ذلك في إطار حرص الجهات المعنية على تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد وتوفير ظروف مريحة للناخبين.

محافظة المنيا: سير العملية الانتخابية بانتظام مع بعض التأخيرات

قال كل رئيس لجنة في محافظة المنيا إن جميع اللجان تم فتحها في تمام الساعة التاسعة صباحًا وفقًا للمواعيد المقررة.

 بينما تأخرت بعض اللجان، مثل اللجنة 42 التي تم فتحها في الساعة 9:30 صباحًا، إلا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام دون أي مشاكل تذكر.

 محافظة أسيوط: غلق معظم اللجان في الموعد المحدد مع استثناءات بسيطة

قال كل رئيس لجنة في محافظة أسيوط إن جميع اللجان أغلقت في الساعة التاسعة مساءً، باستثناء بعض اللجان التي تأخرت حتى الساعة 9:30 مساءً.

 كما أشاروا إلى أن إحدى اللجان تعطلت بسبب تعطل رئيس اللجنة، وتم فتحها في الساعة 9:40 مساءً. 

تمكين وسائل الإعلام: تسهيل التغطية الإعلامية من الاقتراع حتى الفرز

أكد القاضي أحمد بندراي على أهمية تمكين جميع وسائل الإعلام من تغطية الانتخابات بشكل مباشر، من مرحلة الاقتراع وحتى عملية الفرز، لضمان الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين في الوقت المناسب.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

